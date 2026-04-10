【第30話】 4月10日公開 第30話を読む 【拡大画像へ】 少年画報社は4月10日、大見武士氏によるマンガ「テンガ転生～おねショタエルフと過ごす倫理不要の異世界ライフ～」の最終回となる第30話をCOMIC Y-OURSで公開した。 第30話では、テンガが突然勇者を圧倒し始める。彼が力をつけた理由に困惑する一同だが……。 「テンガ転生～おねショタエルフと過ごす倫