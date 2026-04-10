【ピクセルポケットプロ 4種】 7月下旬 発売予定 価格：各6,050円 インフォレンズは、名作ゲームのポータブルゲーム機「ピクセルポケットプロ」を7月下旬より販売開始する。価格は各6,050円。 ラインナップは「PAC-MAN ピクセルポケットプロ」、「Galaga ピクセルポケットプロ」、「TETRIS ピクセルポケットプロ」、「SPACE INVADERS ピクセルポケットプロ」