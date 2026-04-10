【ピクセルポケットプロ 4種】 7月下旬 発売予定 価格：各6,050円

インフォレンズは、名作ゲームのポータブルゲーム機「ピクセルポケットプロ」を7月下旬より販売開始する。価格は各6,050円。

ラインナップは「PAC-MAN ピクセルポケットプロ」、「Galaga ピクセルポケットプロ」、「TETRIS ピクセルポケットプロ」、「SPACE INVADERS ピクセルポケットプロ」の全4種で価格は各6,050円。4月10日より予約受付が開始される。

商品情報

「PAC-MAN ピクセルポケットプロ」

発売日：7月下旬発売予定

商品PKGサイズ：44×22×99mm（幅×奥行×高さ）

価格：6,050円

※単4電池3本使用（別売）

「PAC-MAN」オフィシャルライセンス商品のミニゲーム機。クラシックモードとスピードアップモードの2種類が楽しめる。高解像度2インチフルカラー縦型ディスプレイを搭載し、キーチェーン付きでいつでもどこでも携帯できる。

アーケードゲーム「PAC-MAN」が手のひらサイズのポータブルゲーム機になって登場

「Galaga ピクセルポケットプロ」

発売日：7月下旬発売予定

商品PKGサイズ：44×22×99mm（幅×奥行×高さ）

価格：6,050円

※単4電池3本使用（別売）

オフィシャルライセンス商品のミニゲーム機で、ギャラクシアン、ギャラガ（クラシックモード）、ギャラガ（高速シューティングモード）の3種類のモードが楽しめる。高解像度2インチフルカラー縦型ディスプレイを搭載し、キーチェーン付きでいつでもどこでも携帯できる。

アーケードゲーム「ギャラガ」と「ギャラクシアン」が2in1のポータブルゲーム機になって登場

「TETRIS ピクセルポケットプロ」

発売日：7月下旬発売予定

商品PKGサイズ：44×22×99mm（幅×奥行×高さ）

価格：6,050円

※単4電池3本使用（別売）

テトリスオフィシャルライセンス商品のミニゲーム機で、テトリス本編に加えボーナスゲーム7種類が楽しめる。高解像度2インチフルカラーディスプレイを搭載し、キーチェーン付きでいつでもどこでも携帯できる。

パズルゲーム「テトリス」がボーナスゲーム7種類入りのポータブルゲーム機になって登場

「SPACE INVADERS ピクセルポケットプロ」

発売日：7月下旬発売予定

商品PKGサイズ：44×22×99mm（幅×奥行×高さ）

価格：6,050円

※単4電池3本使用（別売）

スペースインベーダーオフィシャルライセンス商品のミニゲーム機。高解像度2インチフルカラー縦型ディスプレイを搭載し、キーチェーン付きでいつでもどこでも携帯できる。

アーケードゲーム「スペースインベーダー」がポータブルゲーム機になって登場

販売について

予約開始：4月10日(金)

発売時期：7月下旬予定

オンライン販売

□INFOLENS GEEK SHOP

□Amazon

店頭販売

INFOLENS GEEK SHOP池袋パルコ店販売

上記発売時期以降、販売開始（予約販売はありません）

店舗所在地：東京都豊島区南池袋1-28-2 池袋PARCO 本館 6F

※店頭販売は発売日以降、順次開始予定です。取り扱い店舗は今後追加される可能性があります。

PAC-MAN TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

GALAGA TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

Tetris (R) & (C) 1985～2025 Tetris Holding.

SPACE INVADERS TM & (C) TAITO