環境省は10日、長野・岐阜両県にまたがり、いままで県立公園だった御嶽山を「国定公園」に指定しました。これにより県内の「国定公園」の数は5か所目となります。「国定公園」に指定されたのは、いままでの「県立公園」を中心にした御嶽山一帯、およそ2万8000ヘクタールです。火山特有の地形や裾野まで続く生態系、自然と融合した山岳信仰文化などが評価されました。指定により防災設備や登山道などを国の予算で整備できるよ