4月10日（現地時間9日、日付は以下同）。フィラデルフィア・セブンティシクサーズは、この日敵地トヨタ・センターでヒューストン・ロケッツ戦が組まれていたのだが、当日の朝に突如ジョエル・エンビードの欠場が発表された。 213センチ127キロのビッグマンは、前日の練習に参加していて、その時は特に問題なくこなしていた。ところが、現地時間9日の深夜に虫垂炎を発症し、ヒューストンで虫