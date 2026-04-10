日向坂46が、2026年5月20日に発売する17thシングル「Kind of love」の新ビジュアルを公開した。センターを務める四期生・藤嶌果歩を筆頭に、ドラマチックな空をバックにグループカラーを取り入れたワンピースに身を包み、メンバーの見つめる先がまた新たなグループの明るい未来へと繋がっていることを感じさせるビジュアルに仕上がったという。日向坂46はデビュー7周年を迎え、2026年に入って早くも2枚目のシングル発売、また国内