日向坂46が、2026年5月20日に発売する17thシングル「Kind of love」の新ビジュアルを公開した。

センターを務める四期生・藤嶌果歩を筆頭に、ドラマチックな空をバックにグループカラーを取り入れたワンピースに身を包み、メンバーの見つめる先がまた新たなグループの明るい未来へと繋がっていることを感じさせるビジュアルに仕上がったという。

日向坂46はデビュー7周年を迎え、2026年に入って早くも2枚目のシングル発売、また国内のロックフェスやイベントにも出演が決まっている。6月には＜ひなた坂46 LIVE＞、8月には＜三期生LIVE＞、9月には＜ひなたフェス 2026＞を開催する。

◾️ライブ情報 ◆＜ながおか 米百俵フェス〜花火と食と音楽と〜2026＞

新潟県・国営越後丘陵公園

2026年5月24日（日） ◆＜推せ推せ！YOKOHAMA☆IDOL SERIES 2026＞

神奈川県・横浜スタジアム

2026年5月28日（木） ◆＜日向坂46 17th Single ひなた坂46 LIVE＞

東京都・TOYOTA ARENA TOKYO

2026年6月16日（火）開場17:00 / 開演18:30

2026年6月17日（水）開場17:00 / 開演18:30 ◆＜日向坂46 三期生LIVE>

2026年8月5日（水）Zepp Osaka Bayside 開場 17：30 / 開演 18：30

2026年8月6日（木）Zepp Nagoya 開場 17：30 / 開演 18：30

2026年8月17日（月）Zepp Haneda(TOKTO) 開場 17：30 / 開演 18：30 ◆＜日向坂46 「ひなたフェス 2026」＞

宮崎県・ひなたサンマリンスタジアム宮崎

2026年9月5日（土）開場14:30 / 開演16:30

2026年9月6日（日）開場14:30 / 開演16:30