イオンタウンは3月27日、岐阜県西部の北方町に「イオンタウン岐阜北方」をグランドオープンした。核店舗はイオンリテールの「イオンスタイル岐阜北方」が出店したほか、家電のテックランド、ホームセンターのカインズ、中古車のガリバーなど大型店舗から、完全キャッシュレスの無人カフェ「セルフカフェ」など県内初5店舗を含む24店舗が並ぶ。中央には芝生を敷き詰めた「もちの木広場」、西側には岐阜県と連携して整備した「河