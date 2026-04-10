セブン-イレブン・ジャパンは4月1日、店内調理品をスマートフォンで注文し、店頭で受け取れる「7NOWモバイルオーダー」を全国で開始した。既存のデリバリーサービスに加え、来店客に対しても“できたて”商品の購入やまとめ買いを促す。対象商品はコロッケやからあげなどの揚げ物で、今年度中には「セブンカフェ ベーカリー」にも拡大予定。将来的には弁当や和菓子への拡大も検討する。竹井浩樹取締役執行役員オペレーション