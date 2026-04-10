ロッテは10日、6月20日（ZOZOマリンスタジアム）に開催するイベント「TEAM26デー」で、マリーンズOBの久保康友氏の来場が決まったと発表した。当日は球場外周にて写真撮影会やトークショーを実施するほか、試合前セレモニーにも登場する予定。「TEAM26デー」は、2006年に発足した球団公式ファンクラブ「TEAM26」の20周年を記念し、2026年度TEAM26有料会員の皆さまをはじめ、日頃より千葉ロッテマリーンズを応援してくださって