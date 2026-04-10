全国に178店舗を展開する「ラーメン魁力屋」は、4月25日から5月6日までの12日間限定で、全店舗において「Gachi Wanpaku人気定食半額祭」を開催する。■人気定食が半額、対象は4種類に拡大同企画は2月に初開催され、好評を得たことから再実施するもの。今回は対象メニューを従来の3種類から4種類へ拡大し、内容を強化した。期間中、公式アプリで配信されるクーポンを提示すると、対象の人気定食4種類の「定食部分」を、通常価格（税