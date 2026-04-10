【GW限定】魁力屋の定食が半額　人気3種＋ぶたからで全4種に拡大

全国に178店舗を展開する「ラーメン魁力屋」は、4月25日から5月6日までの12日間限定で、全店舗において「Gachi Wanpaku人気定食半額祭」を開催する。

■人気定食が半額、対象は4種類に拡大

同企画は2月に初開催され、好評を得たことから再実施するもの。今回は対象メニューを従来の3種類から4種類へ拡大し、内容を強化した。

期間中、公式アプリで配信されるクーポンを提示すると、対象の人気定食4種類の「定食部分」を、通常価格（税込319円）から半額の税込159円で注文できる。

「京都北白川 ラーメン魁力屋」店舗外観

■焼きめし・唐揚げ・餃子に加え「ぶたから」も

対象メニューは、「焼きめし（小）定食」「唐揚げ定食」「餃子定食」に加え、新たに「ぶたから定食」を追加。

各定食は、好みのラーメンにそれぞれ焼きめし（小）、唐揚げ、餃子5個、豚の唐揚げがセットになる。なお、半額となるのはラーメン代を除く定食部分で、ラーメンは通常価格での提供となる。

対象は店内飲食のみ。クーポンは各定食につき1日1回まで利用可能。定食はラーメンに追加するセット商品のため、単品での注文はできない。

「お好きなラーメン100円割引券」「お好きなトッピング100円割引券」との併用は可能とする。

■各定食の内容（通常価格はいずれも税込319円）◆焼きめし定食（ラーメン代＋319円）

定食で人気No.1のメニュー。醤油ダレを使い、強火でパラパラに仕上げた焼きめしはラーメンとの相性が良い。

※追加料金でサイズ変更可能

・＋132円で並

・＋198円で大

◆唐揚げ定食（ラーメン代＋319円）

外はカリッと、中はジューシーに仕上げた唐揚げ。にんにくと生姜の風味が特徴。ご飯は並・大ともに無料で変更可能。

◆餃子定食（ラーメン代＋319円）

外はパリッと、中はジューシーに焼き上げた餃子を提供。ご飯は並・大ともに無料で変更可能。

◆ぶたから定食（ラーメン代＋319円）

豚の唐揚げに、同社自慢のかえしを使った生姜酢醤油ダレをかけた一品。ご飯は並・大ともに無料で変更可能。

※餃子定食は路面店全店舗およびイオンモール沖縄ライカム店で販売。ぶたから定食は路面店全店舗での提供となる。

同社はゴールデンウイークに向け、「Gachi（ガチ）でWanpaku（わんぱく）なこの機会に、定食を思う存分楽しんでほしい。魁力屋で元気をチャージしてほしい」としている。