ドウシシャは4月25日に、原宿系動画クリエイター・しなこさんとコラボレーションした、オリジナルデザインの「電動かき氷器 しなこちゃん」とフローズンデザートメーカー「HAPI MIX（ハピックス） しなこちゃん」を、公式オンラインショップ「ドウシシャマルシェ」などで発売する。●混ぜるだけでフローズン完成しなこさんは、原宿の店舗やSNSで数々のバズるスイーツを生み出してきたスイーツプロデューサーであり、同社は2025