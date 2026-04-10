3月25日（水）から、全国のミスタードーナツで、京都・宇治の老舗「祇園辻利」とコラボした宇治抹茶ドーナツシリーズの新作が登場したのをご存じでしょうか？毎年人気のコラボということで、SNSでは、販売開始直後から「反則級のおいしさ」「爆食いします」と話題沸騰中。今回は、このコラボのために開発された“ふわむち食感”が魅力の「ドら抹茶」シリーズなど、注目のラインナップから2種類をピックアップしてご紹介します