【モデルプレス＝2026/04/10】劇場版『名探偵コナン』の最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』（4月10日公開）の公開を記念し、雑誌「anan」（マガジンハウス）とコラボレーション。2492号（4月15日発売）表紙に萩原千速と世良真純、バックカバーに萩原千速の弟・萩原研二と松田陣平がバディで登場する。【写真】「名探偵コナン」×「ハリー・ポッター」初コラボビジュアル◆「名探偵コナン」萩原千速＆世良真純が「anan」表