広島青苔会は3月28日、広島県立産業会館（広島市）で開かれた子育て世代向けのイベント「リトルママフェスタ」に参加。手巻きごはんの試食を行った。参加者は4種類のふりかけや天かす、あおさなどを好みに応じて炊きたてのご飯に載せ、それを海苔で巻いて味わった。海苔は有明産の初海苔を使用。試食した親子は「これほど海苔の風味を感じたのは初めて。とてもおいしかった」と喜んでいた。午前10時の開始直後から行列ができ