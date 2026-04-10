学校生活に困難を抱える児童・生徒が特別なカリキュラムで学べる『学びの多様化学校』が、4月から県内で初めて上越市と小千谷市に設置されます。10日に開校式が開かれました。 上越市に4月設置された学びの多様化学校『市立諏訪中学校』。10日に開校式が開かれ、市や学校関係者など約50人が集まりました。 諏訪中学校では、不登校やその傾向にある中学生を対象に今年度は3学年あわせて20人が入学予定。国の規定よりも授