これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、上・中・下越と佐渡に強風注意報、上・中・下越に融雪注意報、上・中越にナダレ注意報が発表されているところがあります。また、佐渡に波浪注意報が発表されています。 ◆10日(金)これからの天気 各地とも雨が降るでしょう。強い雨の降るところもありそうです。 また、沿岸部を中心に南よりの風が強く吹き、横なぐりの雨になる可能性があります。 降水確率は、50%