石川県輪島市の朝市を含む本町周辺地区の再整備を進めるための初会合が9日開かれ、関係者らが意見を交わしました。9日、石川県輪島市の本町商店街振興組合や朝市組合のほか、市や住民らが出席し開かれた協議会。今後、本格化する本町周辺地区の再整備に向けて意見が交わされました。商店街側からは、飲食や物販のための複合施設を整備する案が示され、すでに10店ほどの出店希望があると報告されました。また、朝市組合側からは、整