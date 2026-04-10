リリースで発表今回の契約は、クラブ名の変更を控えるチームがアジアの舞台を見据えたクラブづくりを進めるなかで、世界を舞台に豊富な経験を重ねてきた本田の加入が大きな刺激になると判断された。本田にとっては、複数国リーグでの得点ギネス記録更新や、新天地でのリーグ優勝を目指す新たな挑戦となる。本田は、星稜高校から名古屋グランパスエイトに加入。その後はオランダのVVVフェンロー、ロシアのCSKAモスクワ、イタリ