【漫画】本編を読む『不明確な悪意〜引っ越し先はママ友地獄〜』（リアコミ：原作、サカド、秋山はな：漫画/KADOKAWA）は、平穏な日常がじわじわと悪意に侵食され、逃げ場のない恐怖に変わっていく様子を描いたサスペンス作品だ。物語の主人公・タマミは、夫と小学生の息子とともに新しい街へ引っ越してきた。当初は順調に見えた新生活だったが、ふたりのママ友と出会って以降、不可解な出来事が彼女を襲い始める。傘や絵本とい