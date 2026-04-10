ReFa BEAUTY SHOWCASE with MISAMO キービジュアル ガールズグループTWICEの日本人メンバーMINA、SANA、MOMOからなる３人組ユニットMISAMOが、株式会社MTGが展開する美容ブランド『ReFa（リファ）』ヘアケアカテゴリの「ReFa MUSE」に就任した。また、新プロジェクト「ReFa BEAUTY SHOWCASE with MISAMO」を始動し、特設サイトおよびキービジュアルを初公開した。MISAMO起用の背景MISAMOの3人の洗練された佇まいと