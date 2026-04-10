

ReFa BEAUTY SHOWCASE with MISAMO キービジュアル

ガールズグループTWICEの日本人メンバーMINA、SANA、MOMOからなる３人組ユニットMISAMOが、株式会社MTGが展開する美容ブランド『ReFa（リファ）』ヘアケアカテゴリの「ReFa MUSE」に就任した。また、新プロジェクト「ReFa BEAUTY SHOWCASE with MISAMO」を始動し、特設サイトおよびキービジュアルを初公開した。

MISAMO起用の背景

MISAMOの3人の洗練された佇まいと、常に新しい魅力を発信し続ける姿勢は、ReFaが大切にしてきた唯一無二のプロダクトづくりへのこだわりや、ブランドとしての美の哲学と深く共鳴。また、日常の中でヘアケアを大切にする姿勢もReFaの価値観と重なった。

新プロジェクト「ReFa BEAUTY SHOWCASE with MISAMO」について

ReFaは「VITAL BEAUTY」をテーマに、既存の枠を超えた新しい美容習慣を提案するビューティーブランド。時間や場所も、性別の枠さえも超えたまだ見ぬ美容の喜びを見つけ出し、その可能性を広げていくことをブランドの使命としている。本プロジェクト「ReFa BEAUTY SHOWCASE with MISAMO」は、ReFa史上最大のビューティーコレクションとして展開し、ReFaが培ってきた美へのこだわりと、MISAMOが持つ洗練された存在感や表現力を掛け合わせることで、ヘアケアの新たな美を追求していく。