韓国女子プロゴルフ（KLPGA）ツアーの本格的な幕開けを告げる『THE SIENAオープン』（４月２日〜５日）が開催された。今大会はツアー第２戦となるが、初戦がタイで行われたために“国内での開幕戦”となり、大きな注目を集めていた。なかでもゴルフファンが熱い視線を注いだのは、主催の「ザ・シエナ」とウェア契約を結ぶホステスプロのユ・ヒョンジュ（32）だ。昨年10月以来のレギュラーツアー参戦となった彼女は、大きな期待を背