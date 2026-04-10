佐野海舟がECLで先制弾を決めたドイツ1部マインツの日本代表MF佐野海舟が現地時間4月9日のUEFAカンファレンスリーグ準々決勝第1戦のストラスブール戦に先発出場し、ミドルシュートで先制点を挙げた。自らのボール奪取を起点にフィニッシュまで鮮やかに決めたそのゴールを現地メディアは「まさしく夢のようなスーパーゴール」と絶賛した。マインツホームでの試合に佐野とMF川崎颯太の2人の日本人選手が揃って先発。そしてその2