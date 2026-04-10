戦略的協力協定を締結するＵＢテック傘下のスマート物流子会社、優奇とホンダトレーディング（中国）の担当者。（広州＝新華社配信）【新華社広州4月10日】中国のロボット大手、優必選科技（UBテック）傘下のスマート物流子会社、優奇（UQI）とホンダトレーディングの中国法人はこのほど、戦略的協力協定を締結した。製造業や倉庫物流の現場で人型ロボットや無人搬送車の活用を共同で探るとともに、エンボディドAI（身体性を持つ