戦略的協力協定を締結するＵＢテック傘下のスマート物流子会社、優奇とホンダトレーディング（中国）の担当者。（広州＝新華社配信）

【新華社広州4月10日】中国のロボット大手、優必選科技（UBテック）傘下のスマート物流子会社、優奇（UQI）とホンダトレーディングの中国法人はこのほど、戦略的協力協定を締結した。製造業や倉庫物流の現場で人型ロボットや無人搬送車の活用を共同で探るとともに、エンボディドAI（身体性を持つ人工知能）の産業分野での応用推進で協力する。

両社は人型ロボットや無人搬送車の自動化・スマート化ソリューションの応用研究や実証に取り組む。ホンダトレーディングのサプライチェーン（供給網）を活用し、UBテックのエンボディドAI人型ロボット「Walker」シリーズなどの応用拡大を図る。エンボディドAI人型ロボットの普及や産業用運搬ロボット、無人搬送車の販売協力、技術開発などでも連携する。

箱の運搬能力を実演するＵＢテックのロボット。（広州＝新華社配信）

ホンダトレーディングはホンダグループの完全子会社で、自動車製造に関連する原材料や部品、設備、技術などの貿易を手がける。UBテックは2012年設立で、工業製造や商用サービス、家庭向け分野に展開し、人型ロボットの実用化を進めている。「WalkerS」シリーズは複数の自動車工場で実証が進んでいる。（記者/周穎）