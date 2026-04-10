「ごはんのおとも」シリーズより、たな著『ごはんのおともをあと少し』（実業之日本社）が2026年4月9日（木）に刊行された。 【写真】「美味しいのは、」収録カレー味の豚そぼろとは 本書は累計発行部数15万部を突破した「ごはんのおとも」シリーズ最新刊。街の路地裏の料理店「ひとくちや」を舞台に、大将・クマさんのつくる温かな味と、そこにあつまる人たちの人情あふれるエピソードを描いたフ