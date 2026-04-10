ヨシタケシンスケも推薦「ごはんのおとも」最新刊　心温まる物語

「ごはんのおとも」シリーズより、たな著『ごはんのおともをあと少し』（実業之日本社）が2026年4月9日（木）に刊行された。

【写真】「美味しいのは、」収録 カレー味の豚そぼろとは

本書は累計発行部数15万部を突破した「ごはんのおとも」シリーズ最新刊。街の路地裏の料理店「ひとくちや」を舞台に、大将・クマさんのつくる温かな味と、そこにあつまる人たちの人情あふれるエピソードを描いたフルカラーの連作短編コミックシリーズだ。

各話には「たまごの黄身のしょうゆ漬け」「しそみそとやきおむすび」「とりにくとたまごとじ」など、物語に登場する料理のレシピもイラスト入りで描かれる。「仕事で疲れていたので、ひさしぶりに優しさに触れた気がします」「ひとりじゃないよ、と言ってそばにいてくれるような一冊」「フルカラーなので、匂いや食感も想像できて…ああ～食べたい！！」といった声が聞かれるなど、数多くの読者から支持されているという。

著者のたなは、2015年に本作で漫画家デビュー。『パンが焦げてもふたりなら』（2024年3月／オレンジページ刊）は、第11回料理レシピ本大賞コミック部門を受賞。また絵本作家として『おじいちゃんとパン』（2017年6月／パイ インターナショナル刊） を手掛け、第10回ようちえん絵本大賞理事長賞、2017年MOE絵本屋さん大賞第8位、第2回未来屋書店えほん大賞入賞を果たした。

本書の発売に合わせて、絵本作家・イラストレーターのヨシタケシンスケは「この本が、心の中の「炊飯」スイッチを押しました。もうすぐ私から湯気が出てきます。」とコメントを寄せている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）