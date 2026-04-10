直木賞作家・石田衣良氏が2027年にデビュー30周年を迎える記念企画として、代表作『池袋ウエストゲートパーク』（IWGP）が初めて朗読劇化されることが決定した。Dramatic Reading Performance『池袋ウエストゲートパーク2026』として、ひらしん平塚文化芸術ホール（大ホール）で2026年9月26日・27日に上演され、全4公演で行われる。出演者は小野大輔、櫻井孝宏、鬼頭明里、岡本信彦、松岡禎丞、八代拓、梶裕貴、井上麻里奈、畠中