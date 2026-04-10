食品・飲料水の企画・開発・販売・製造を手掛けるNCP社（本社・愛知県豊川市）は、電子レンジで温められる缶詰の「炭火焼やきとり」を3月19日からハレルツナガルマーケット（東京都渋谷区）で発売している。「炭火焼やきとり」は、電子レンジで温められる仕組み「レンジde缶」を採用。「レンジde缶」は、大和製罐独自開発の専用アタッチメント（名称：ノンスパークキャップ）を缶詰の底に取り付けることで、電子レンジ調理の際