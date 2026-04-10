三多気の桜は山の中腹にある真福院までの参道約1．5キロに400本ほどの山桜の並木が続きます。山桜は花の開花と若葉が同時に出るのが特徴で、津市役所美杉総合支所によりますと、今年は例年並みの開花となりましたが年々咲く時期が早まっているということです。桜並木に隣接する水田には田植えに向けて水が張られ、水面に映りこむ「逆さのサクラ」とともに棚田の風景も楽しめました。天気にもよりますが、現在、真福院の付近で満開