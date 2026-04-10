大規模地震などの災害発生時に、迅速かつ機動的に歯科医療を提供する「歯科診療車」が三重県歯科医師会に配備され9日、関係者にお披露目されました。災害時における歯科保健医療の提供体制を整備するための三重県の補助金を活用して配備されたものです。披露式で三重県歯科医師会の稲本良則会長は「災害関連死の多くが誤嚥性肺炎でもあり、歯科医療が災害医療においても不可欠。診療車が県民一人ひとりに寄り添う医療体制を築いて