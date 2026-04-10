三重県津市に本社をおく三交不動産が、近鉄四日市駅前にホテルなどが入居する新たな複合ビルを建設することになり9日、現地で起工式が行われました。起工式では、三交不動産の中村充孝社長らが着工にあたっての儀式を行ったあと、関係者が玉ぐしを捧げ、工事の安全を祈願しました。近鉄四日市駅東側に去年8月に開業した四日市三交ビルに隣接する形で建設される複合ビルは、地上13階建てで、1階に店舗が入り、2階から13階までは152