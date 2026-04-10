B-100 CENTENNIAL ラックスマンは、モノラルパワーアンプ「B-100 CENTENNIAL」を6月に発売する。価格は2,750,000円。 2005年に80周年記念モデルとして発売した「B-1000f」以来のモノラルパワーアンプ。2025年6月に100周年を迎えたラックスマンが、持てる技術と製品製造のノウハウをすべて注ぎ込んだ、現時点の集大成として販売する。 増幅回路には、「L-100 CENTENNIAL」「D-100 CENTENNIAL」にも搭載され