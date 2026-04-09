元乃木坂46でタレントの新内眞衣が6日、港区のTAKANAWA GATEWAY CITY内に開館した文化の実験的ミュージアム「MoN Takanawa: The Museum of Narratives」内「Box1000」で開催された、ライブパフォーマンス『MANGALOGUE（マンガローグ）：火の鳥』の記者発表会に出席した。 新内さんは、巨大スクリーンに映し出された手塚治虫さんの名作『火の鳥 ログインして続きを読むThe post 新内眞衣、ロボットとの初共演に驚き「ちゃんとコミュ