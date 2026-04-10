大分県内のサクラの名所では見ごろが終わりそうなところもありますが、豊後高田市の公園ではいまサクラが見ごろを迎えていて多くの人が訪れています。 豊後高田市の粟嶋公園 豊後高田市の粟嶋公園は縁結びのスポットとして知られていて、訪れたカップルが園内のモニュメントに愛を誓って錠をかけるそうです。 こちらでは現在およそ200本のソメイヨシノが見ごろになっていて8日も多くの人が花見を楽しんでいま