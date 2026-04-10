ゴールデンウィークを前に高速道路で事故防止を呼びかける取り組みが9日大分県別府市で行われました。 呼びかけたのはタイヤの点検です。 別府湾サービスエリア こちらは東九州自動車道の別府湾サービスエリア。JAFの職員が点検しているのはタイヤの空気圧です。 高速道路の利用者が多くなるゴールデンウィークを前に9日は一般のドライバーの車を無料で点検しま