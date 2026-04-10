ほとんどの県立高校で9日入学式が行われ、新入生が新たな学校生活の第一歩を踏み出しました。 県内でも高校の制服の在り方に変化がある中、2026年度から男女ともに着用できるブレザーを採用した学校もありました。 大分舞鶴高校 ◆新入生代表 岡田和之さん 「生徒としての本分を自覚し、自己の夢の実現を目指して、学力の向上と心身の鍛錬に最善の努力を尽くします」 大分市の大分舞鶴高校です。9日、