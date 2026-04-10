大分市佐賀関で起きた大規模火災では、延焼拡大に影響を与えた可能性があるものとして、「空き家」の存在が指摘されています。 全国の中でも空き家の割合が高い大分県内の現状や対策について取材しました。 大分市佐賀関で起きた大規模火災（2025年11月） 今月5日、大分市では4棟の建物が焼ける火事が起きました。火元となったのは空き家。警察によりますと、20年くらい前から空き家となり、所有者は月1回程度様