本日4月10日（金）、『マツコ＆有吉 かりそめ天国』2時間スペシャルが放送される。視聴者から寄せられた“面白かったこと”、“驚いたこと”、“感動したこと”などの投稿メールやVTRを見たマツコ・デラックスと有吉弘行が、感じたことや疑問に思ったことなどを独自の視点でトークしていく。今回スタジオには、大久保佳代子とタイムマシーン3号が登場。有吉と一緒にVTRを見守る。栃木県出身のU字工事が日本全国の観光地を巡り敵情