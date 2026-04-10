新加入3人が語る原点とハニーズへの思いリーグ3連覇を目指すソフトバンクを、全力で応援し続けるオフィシャルダンス＆パフォーマンスチーム「ハニーズ」。ここでは新メンバーのmomokaさん、Rionaさん、RIRIさんを紹介する。◇momokaさん佐賀県出身、4月2日生まれ。身長165センチ。趣味はセルフネイルで、子どもの頃の夢はネイリスト。ハニーズの高いレベルのパフォーマンスと「本気で日本一を目指す」という熱い姿勢に惹かれ、