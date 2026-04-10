新加入3人が語る原点とハニーズへの思い

リーグ3連覇を目指すソフトバンクを、全力で応援し続けるオフィシャルダンス＆パフォーマンスチーム「ハニーズ」。ここでは新メンバーのmomokaさん、Rionaさん、RIRIさんを紹介する。

◇momokaさん

佐賀県出身、4月2日生まれ。身長165センチ。趣味はセルフネイルで、子どもの頃の夢はネイリスト。ハニーズの高いレベルのパフォーマンスと「本気で日本一を目指す」という熱い姿勢に惹かれ、オーディションを受験。前職のテーマパークダンサーとして磨いた表現力を武器に、パフォーマンスを通してホークスへエールを届ける。

◇Rionaさん

福岡県出身、7月19日生まれ。身長158センチ。趣味は可愛い“くるぶしソックス”集め。Rionaさんの原点は、幼い頃から通っていたソフトバンクホークス公式チア＆ストリートダンススクール「ハニーズダンスアカデミー」だ。ずっと間近で見てきたハニーズに憧れを抱き、その舞台にたどり着いた。ハニーズに入って驚いたことは「先輩の皆さんがかわいすぎました」。

◇RIRIさん

愛知県出身、7月28日生まれ、身長156センチ。趣味はお昼寝とショッピング。「大好きなチアダンスに出会わせてくれて、どんなときも変わらず応援し続けてくれる両親に心から感謝しています」と育ててくれた両親に感謝。球場でハニーズのパフォーマンスを目にしたことをきっかけに「自分もこのステージに立ちたい」と決意。これまでのチア経験を糧に、新天地・福岡でもパフォーマンスでファンを魅了する。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）