俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前 7：30NHKBS、BSプレミアム4K）の第2週「灯(ともしび)の道」の各回あらすじを振り返る。【写真多数】豪華キャスト32人を一挙紹介！■第6回のあらすじ栃木ではりん（見上愛）が美津（水野美紀）に嫁ぐ決意を伝えていた。一方、東京では直美（上坂樹里）が英語の勉強をしながら、給金