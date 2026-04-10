【東京・市ヶ谷発】今回訪れたのは、法政大学市ヶ谷キャンパスのボアソナードタワー。外濠を見下ろし、天気のよい日には富士山が望める超高層ビルである。出迎えてくださった渡辺弥生先生は心理学のエキスパートで、子どもの心の発達などについて深い知見を持っていらっしゃる方だ。子育てをしながら企業経営に携わる自分にとって、聞きたいことは山ほどあった。取材クルーからは「取材じゃなくて、悩み相談をしてませんでしたか？