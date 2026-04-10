俳優のディーン・フジオカ（45）が8日、フジテレビ系の昼番組『ぽかぽか』（月〜金前11：47）に生出演。高校卒業後、日本を出た理由を明かした。【写真】ディーン・フジオカ“ちいかわ大好き”、楽屋ショットこの日、ディーンは、同日スタートのフジテレビ水10ドラマ『LOVED ONE』（毎週水曜 後10：00）で共演する綱啓永ともに出演。俳優としてのこれまでの歩みや、ドラマの撮影裏を明かした。ディーンの経歴をまとめたボ