ディーン・フジオカ、高校卒業後に「日本にいるのしんどいなって」 留学した理由を明かす
俳優のディーン・フジオカ（45）が8日、フジテレビ系の昼番組『ぽかぽか』（月〜金 前11：47）に生出演。高校卒業後、日本を出た理由を明かした。
【写真】ディーン・フジオカ“ちいかわ大好き”、楽屋ショット
この日、ディーンは、同日スタートのフジテレビ水10ドラマ『LOVED ONE』（毎週水曜 後10：00）で共演する綱啓永ともに出演。俳優としてのこれまでの歩みや、ドラマの撮影裏を明かした。
ディーンの経歴をまとめたボードが紹介され、1980年に、福島県須賀川市で生まれ、高校卒業後にアメリカの大学に留学したことが説明された。MCのハライチ・澤部佑から「どういう流れで？」と聞かれると、「そうですね…あの、花粉症がきつくて」とぽつりと明かした。
「日本にいるのしんどいなってなって。ITを勉強するというていで国外逃亡…」と説明。共演者が「花粉から逃げた！？」「花粉の追っ手から」と驚く中、「そのあとわかったんですけど、セリアック病っていう病気を先天的に持っていて、小麦とか食べられないんですよ。それをやめたら花粉症もだいぶ楽になって」と語った。
また、フリーアナウンサーの神田愛花から「ディーンさんって、生まれながらにしてディーン・フジオカなんですか？」と聞かれると、「違います。僕は…本名言ったほうがいいですか？隠してないんでいいんですけど、ググったらわかるんで、それで尺とってもらっても…」と恐縮。「芸名っていうか…イングリッシュネームみたいな感じだったんですよね」とも明かした。
【写真】ディーン・フジオカ“ちいかわ大好き”、楽屋ショット
この日、ディーンは、同日スタートのフジテレビ水10ドラマ『LOVED ONE』（毎週水曜 後10：00）で共演する綱啓永ともに出演。俳優としてのこれまでの歩みや、ドラマの撮影裏を明かした。
ディーンの経歴をまとめたボードが紹介され、1980年に、福島県須賀川市で生まれ、高校卒業後にアメリカの大学に留学したことが説明された。MCのハライチ・澤部佑から「どういう流れで？」と聞かれると、「そうですね…あの、花粉症がきつくて」とぽつりと明かした。
また、フリーアナウンサーの神田愛花から「ディーンさんって、生まれながらにしてディーン・フジオカなんですか？」と聞かれると、「違います。僕は…本名言ったほうがいいですか？隠してないんでいいんですけど、ググったらわかるんで、それで尺とってもらっても…」と恐縮。「芸名っていうか…イングリッシュネームみたいな感じだったんですよね」とも明かした。