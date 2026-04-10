セイコーの新CM「Keep Going Forward 2026篇」が公開セイコーウオッチは9日、ドジャースの大谷翔平投手を、セイコーブランドのグローバルアンバサダーに迎えると発表した。同日に公開された新CMではレアな仕草を披露し、ファンを悶絶させている。大谷は2016年からアンバサダーを務めてきたが、就任10周年の節目を機にグローバルアンバサダーに改めて就任。活動の場をさらに広げることとなった。これに伴い、新TV CM「Keep Go