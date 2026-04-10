セイコーの新CM「Keep Going Forward 2026篇」が公開

セイコーウオッチは9日、ドジャースの大谷翔平投手を、セイコーブランドのグローバルアンバサダーに迎えると発表した。同日に公開された新CMではレアな仕草を披露し、ファンを悶絶させている。

大谷は2016年からアンバサダーを務めてきたが、就任10周年の節目を機にグローバルアンバサダーに改めて就任。活動の場をさらに広げることとなった。

これに伴い、新TV CM「Keep Going Forward 2026篇」が公開。CM内では、レザージャケットを着用した大谷が、オフの日にカフェでくつろぎ、カメラ目線で人差し指を口に当てる“内緒ポーズ”を披露。バリスタとのユーモラスなやり取りの中で、「Shhhh（シー）」と微笑む姿が印象的に描かれている。

レザージャケットを羽織り、リラックスした表情。グラウンド上とは違った“色気”にファンもウットリ。ネット上には「黙りま〜す」「カッコ良すぎてヘラヘラしてまうw」「かっこいい」「素敵」といったコメントが寄せられていた。（Full-Count編集部）