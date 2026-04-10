東京都内の住宅価格が、かつてない水準にまで高騰している。新築マンションの平均価格は1億円を超え、「普通に働いていれば家が買える」という時代は、もはや過去のものになりつつある。もはや一般的な日本人が東京に住み続けることはできなくなってしまうのか。不動産価格の高騰と価値観の変化、今の日本の「住まい」をめぐる現実を探る。 【画像】『2035年 増える富・消える富の見分け方 インフレ地獄を生き抜く資産戦略』